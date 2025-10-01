Frode centro di accoglienza migranti | 5 indagati in una cooperativa sociale

Imolaoggi.it | 1 ott 2025

Frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata in danno dello Stato e numerose false attestazioni in atti pubblici. Sono i reati a carico di cinque indagati,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

