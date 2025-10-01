' Fringe Milano Off' il festival di teatro internazionale in 20 luoghi della città

Dal 2 al 12 ottobre torna 'Fringe Milano Off, festival diffuso di teatro internazionale e di arti performative, che porta spettacoli e incontri in ben 20 luoghi della città, con 61 performance dal vivo.Il festivalFondato nel 2016 da Francesca Vitale e Renato Lombardo, il festival continua a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it