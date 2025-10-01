' Fringe Milano Off' il festival di teatro internazionale in 20 luoghi della città

Milanotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2 al 12 ottobre torna 'Fringe Milano Off, festival diffuso di teatro internazionale e di arti performative, che porta spettacoli e incontri in ben 20 luoghi della città, con 61 performance dal vivo.Il festivalFondato nel 2016 da Francesca Vitale e Renato Lombardo, il festival continua a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fringe - milano

È di nuovo tempo di Fringe Milano Off: 45 location per 60 rappresentazioni teatrali dal sapore internazionale

fringe milano off festival'Fringe Milano Off', il festival di teatro internazionale in 20 luoghi della città - Dal 2 al 12 ottobre torna 'Fringe Milano Off, festival di teatro internazionale e di arti performative. Secondo milanotoday.it

fringe milano off festivalOttobre nel segno delle arti performative a Milano - Si terrà nei prossimi giorni l’edizione 2025 del “Fringe Milano Off International Festival”, la rassegna diffusa dedicata al teatro e alle arti performative che porterà in tutta Milano spettacoli, ... Lo riporta arte.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Fringe Milano Off Festival