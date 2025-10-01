Freddo in anticipo sull’Italia | gelo balcanico e prime gelate sotto i 1000 metri

Roma - Una corrente artica dai Balcani porta un crollo termico: neve a bassa quota, gelate precoci e temperature invernali su Adriatico e Appennino già dai prossimi giorni. Un’ondata di freddo anomalo per il periodo è pronta a investire l’Italia, con un sensibile calo termico e le prime gelate autunnali. Masse d’aria gelida di origine russa, spinte da un anticiclone scandinavo, stanno scendendo verso il Mediterraneo centrale, colpendo in modo deciso il versante adriatico e, in misura minore, il resto della Penisola. Secondo gli esperti, si tratta di un’irruzione fredda intensa e precoce, che riporterà valori tipici di fine novembre. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Freddo in anticipo sull’Italia: gelo balcanico e prime gelate sotto i 1000 metri

In questa notizia si parla di: freddo - anticipo

L'allerta meteo chiude in anticipo (ma arriva il freddo): le previsioni

Meteo: Freddo in anticipo, ci sono grosse novità per l'Italia - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo: #Freddo in anticipo, ci sono grosse novità per l'Italia - X Vai su X

Freddo e gelo siberiano in Italia: Serie A e Serie B, quante gare a rischio rinvio - L'Italia si prepara ad accogliere sul proprio territorio Burian, il vento freddo che proviene dalla Siberia e che sta per sfruttare una straordinaria ... Da calciomercato.com

Freddo e gelo: è emergenza gas dal Ministero - Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, la richiesta di gas a causa dell’emergenza freddo, tra oggi e domani salirà di 440 ... Riporta greenme.it