Freddo improvviso a Milano e in Lombardia | il nucleo gelido dalla Russia fa crollare le temperature Le previsioni

Milano, 1 ottobre 2025 – Temperature in netto calo in Lombardia: tutta colpa dell' ingresso improvviso (ma già segnalato dalle previsioni meteo ) di un nucleo gelido dalla Russia che porterà condizioni quasi invernali sul nostro Paese. Se lasciare nell’armadio le magliette a manica corta era ormai “fisiologico”, a causa della perturbazione in arrivo il “rischio” è di passare direttamente al piumino. La " bordata russa fuori stagione" lascerà comunque un ricordo in anticipo di quello che potrebbe essere il prossimo inverno, anche se le previsioni stagionali indicano al momento un inverno 2025-2026 decisamente più caldo della media. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Freddo improvviso a Milano e in Lombardia: il nucleo gelido dalla Russia fa crollare le temperature. Le previsioni

XXVI DOMENICA DEL T.O. - Foglietto Settimanale dal 28/9 al 5/10. AVVISI DELLA SETTIMANA: A causa delle condizioni meteo e dell'improvviso freddo oggi si celebra per il 2025 l'ultima S. Messa Prefestiva al Chioccale, da Sabato 5 Ottobre la S. Messa Pref - facebook.com Vai su Facebook

