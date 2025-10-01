FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), dove, durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consulenze mediche gratuite con i medici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Confermata la tappa a Scalo San Lorenzo, negli spazi di FS Logistix, con il truck della prevenzione. La campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, promossa da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’AIOM, è stata presentata questa mattina a Roma dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci; dal Presidente del Gruppo FS Italiane Tommaso Tanzilli; dal Presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla; dalla Fondatrice di Fondazione IncontraDonna, Adriana Bonifacino; dalla Consigliera Federale della FIR, Silvia Pizzati; dal Segretario Generale della FIGC Marco Brunelli, e dal Presidente Eletto AIOM, Massimo di Maio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - FrecciaRosa: un progetto promosso dal Gruppo Fs e Fondazione IncontroDonna