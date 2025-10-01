FrecciaRosa | un progetto promosso dal Gruppo Fs e Fondazione IncontroDonna

Tpi.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), dove, durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consulenze mediche gratuite con i medici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Confermata la tappa a Scalo San Lorenzo, negli spazi di FS Logistix, con il truck della prevenzione. La campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, promossa da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’AIOM, è stata presentata questa mattina a Roma dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci; dal Presidente del Gruppo FS Italiane Tommaso Tanzilli; dal Presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla; dalla Fondatrice di Fondazione IncontraDonna, Adriana Bonifacino; dalla Consigliera Federale della FIR, Silvia Pizzati; dal Segretario Generale della FIGC Marco Brunelli, e dal Presidente Eletto AIOM, Massimo di Maio. 🔗 Leggi su Tpi.it

frecciarosa un progetto promosso dal gruppo fs e fondazione incontrodonna

© Tpi.it - FrecciaRosa: un progetto promosso dal Gruppo Fs e Fondazione IncontroDonna

In questa notizia si parla di: frecciarosa - progetto

frecciarosa progetto promosso gruppoFrecciaRosa: un progetto promosso dal Gruppo Fs e Fondazione IncontroDonna - FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), dove, durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consul ... Segnala tpi.it

frecciarosa progetto promosso gruppoTorna FrecciaRosa, da 15 anni prevenzione cancro seno viaggia in treno - Per il mese di ottobre visite e consulenze mediche gratuite con gli oncologi di Aiom a bordo di Frecce, Intercity e Regionali - Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Frecciarosa Progetto Promosso Gruppo