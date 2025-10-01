FrecciaRosa torna l’iniziativa del Gruppo FS per sensibilizzare sulla prevenzione oncologica
FrecciaRosa torna per il 15esimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionali, brand di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), dove, durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consulenze mediche gratuite con i medici dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). Confermata la tappa a Scalo San Lorenzo, negli spazi di FS Logistix, con il truck della prevenzione. La campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, promossa da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’Aiom, è stata presentata mercoledì 1 ottobre 2025 a Roma dai vertici delle rispettive realtà e dal ministro della Salute Orazio Schillaci. 🔗 Leggi su Lettera43.it
