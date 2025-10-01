Frecciarosa il treno della prevenzione | andata e ritorno da Pescara contro il tumore al seno

Anche l’Abruzzo sarà interessato dalla campagna di prevenzione del tumore al seno con Frecciarosa, che torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di frecce, intercity e regionale, brand di Trenitalia. Venerdì 10 ottobre medici e volontari saranno a disposizione per consulenze e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: frecciarosa - treno

Torna FrecciaRosa, da 15 anni prevenzione cancro seno viaggia in treno

Torna FrecciaRosa, da 15 anni prevenzione cancro seno viaggia in treno

Tre cose che non sai sul nuovo treno ETR 1000 Frecciarossa con Giampiero Strisciuglio, ad Trenitalia. #ilmattino #frecciarossa #trenitalia #trasporti #trenitalia - facebook.com Vai su Facebook

Prevenzione oncologica gratuita con FrecciaRosa: un mese di consulenze mediche sui treni, teleconsulti e screening per il tumore al seno il 21 ottobre - Al via la 15esima edizione della campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica, promossa da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’AIOM: per tutto il mese di o ... Come scrive vanityfair.it

Torna FrecciaRosa, da 15 anni prevenzione cancro seno viaggia in treno - A ottobre torna per il quindicesimo anno consecutivo FrecciaRosa, il progetto di prevenzione del tumore al seno promosso da Fondazione ... Segnala msn.com