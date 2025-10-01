Frecciarosa da 15 anni in viaggio per diffondere la cultura della prevenzione oncologica

Cilentoreporter.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), dove, durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consulenze mediche gratuite con i medici dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

frecciarosa da 15 anni in viaggio per diffondere la cultura della prevenzione oncologica

© Cilentoreporter.it - Frecciarosa, da 15 anni in viaggio per diffondere la cultura della prevenzione oncologica

In questa notizia si parla di: frecciarosa - anni

frecciarosa 15 anni viaggioTorna FrecciaRosa, da 15 anni in viaggio per la prevenzione contro i tumori - FrecciaRosa torna per il quindicesimo anno consecutivo a bordo di Frecce, Intercity e Regionale, brand di Trenitalia do ... Segnala italpress.com

frecciarosa 15 anni viaggioTorna Frecciarosa, in viaggio per la prevenzione contro i tumori - Al via anche quest'anno Frecciarosa, da 15 anni in viaggio per diffondere la cultura della prevenzione oncologica. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Frecciarosa 15 Anni Viaggio