Frecce Tricolori show a Milano il 1 ottobre | ecco dove e quando vederle

Oggi, 1 ° ottobre 2025, all'ora di pranzo i cieli di Milano si coloreranno di verde, bianco e rosso: le Frecce Tricolori tornano nel capoluogo lombardo per uno spettacolo imperdibile che renderà omaggio ai cento anni di presenza dell'Aeronautica militare in città. Sarà un evento che celebrerà la storia, unendola alle emozioni dell'orgoglio nazionale italiano, pronto a catturare gli sguardi di milanesi e turisti. Ma dove sarà possibile ammirarle?