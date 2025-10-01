Frecce Tricolori show a Milano il 1 ottobre | ecco dove e quando vederle
Oggi, 1 ° ottobre 2025, all’ora di pranzo i cieli di Milano si coloreranno di verde, bianco e rosso: le Frecce Tricolori tornano nel capoluogo lombardo per uno spettacolo imperdibile che renderà omaggio ai cento anni di presenza dell’Aeronautica militare in città. Sarà un evento che celebrerà la storia, unendola alle emozioni dell’orgoglio nazionale italiano, pronto a catturare gli sguardi di milanesi e turisti. Ma dove sarà possibile ammirarle? LEGGI ANCHE:– Vuoi vivere le Olimpiadi da protagonista? Aperte le candidature per diventare volontario a Milano Cortina 2026 Milano: lo spettacolo delle Frecce Tricolori del 1° ottobre. 🔗 Leggi su Funweek.it
