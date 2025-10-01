frecce tricolori oggi sul duomo per la festa dei 100 anni

Inizia stamattina - con Milano che alle 13, con la pattuglia Acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori che sfreccerà sul Duomo, si tingerà dei colori della bandiera italiana - la quattro giorni di eventi organizzati dall'Aeronautica Militare per celebrare i 100 anni della sua presenza sotto la Madonnina, programma che culminerà sabato con un open day all'aeroporto militare di Milano-Linate. Nel corso della giornata sono previste molte iniziative per i cittadini, tra cui mostre statiche di velivoli e mezzi, aree espositive, attività interattive, simulatori di volo e stand informativi. Mentre per partecipare all'Open Day di Milano-Linate è necessario registrarsi tramite il sito ufficiale dell'Aeronautica Militare www. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

