Frecce Tricolori a Milano sorvolo annullato cosa è successo

Ilnotiziario.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sorvolo delle Frecce Tricolori su Milano è Stato Annullato.?Le Frecce Tricolori non sono passate nel cielo sopra Milano, e la bandiera italiana non è stata stesa in volo sopra il Duomo.?Il sorvolo, che era in programma per le ore 13:00 di mercoledì 1 ottobre, è stato infatti annullato poco prima dell’orario previsto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: frecce - tricolori

Spezia, Frecce Tricolori con polemica: Golfo blindato, fermi battelli e pescherecci

Strade chiuse al traffico e viabilità rivoluzionata, Messina si prepara alle "Frecce tricolori"

Ricchi e Poveri, The Kolors e Frecce Tricolori, il clou dell'estate messinese

frecce tricolori milano sorvoloFrecce Tricolori a Milano, sorvolo annullato, cosa è successo - ?Le Frecce Tricolori non sono passate nel cielo sopra Milano, e la bandiera italiana non è ... Segnala ilnotiziario.net

frecce tricolori milano sorvoloAnnullato il sorvolo delle Frecce tricolori dopo l'incidente di Latina - La pattuglia acrobatica era attesa alle 13 sopra il cielo di Milano per i cento anni dell'Aeronautica militare. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Frecce Tricolori Milano Sorvolo