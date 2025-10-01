Frecce Tricolori a Milano oggi sorvolo sul Duomo | l’orario dello show
Milano, 1 ottobre 2025 – Ci siamo. Il cielo sopra Milano sta per tingersi di verde, bianco e rosso: i colori dell'Italia. Oggi, mercoledì 1 ottobre, tornano le Frecce Tricolori: i velivoli della pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare effettueranno un sorvolo sul centro del capoluogo lombardo. L’iniziativa rientra nel programma di eventi organizzati per celebrare i 100 anni della sua presenza a Milano. Ecco tutte le informazioni più nel dettaglio. Esibizione delle Frecce Tricolori, durante la seconda giornata della Balloon Cup, presso l'aeroporto militare San Damiano. San Damiano 27 settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
