Frecce Tricolori a Milano annullato il sorvolo di oggi per il velivolo precipitato a Latina

A causa dell'incidente aereo di questa mattina a Latina, il sorvolo delle Frecce Tricolori su Milano previsto per oggi, 1 ottobre alle 13, è annullato. L'iniziativa rientrava nel programma per celebrare i 100 anni dell'Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

