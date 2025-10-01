Frascati Scherma gli obiettivi di Sposato
Frascati (Rm) – E’ uno dei volti nuovi della famiglia sportiva del Frascati Scherma. Federico Sposato, fiorettista classe 2007 diventato maggiorenne lo scorso primo maggio, vuole crescere anche sportivamente nel club tuscolano. “Mi allenavo al Club Scherma Roma col mio ex maestro Simone Mazzoni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: frascati - scherma
Frascati Scherma, tutto pronto per i mondiali in Georgia
Frascati Scherma, il 17 non porta male: vinto un altro scudetto, è il decimo consecutivo
Frascati Scherma, la fiorettista Saioni: “Nessun proclama, voglio solo cercare di dare il meglio”
Camilla Mancini d’oro ai mondiali militari: “Sono stata sempre presente” Leggi qui: https://www.frascatischerma.it/camilla-mancini-doro-ai-mondiali-militari-sono-stata-sempre-presente/ - facebook.com Vai su Facebook
Frascati Scherma, la fiorettista Saioni: “Nessun proclama, voglio solo cercare di dare il meglio” https://ift.tt/B0KeODr - X Vai su X
Frascati Scherma, gli obiettivi di Sposato: “Voglio allenarmi tanto e crescere il più possibile” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – E’ uno dei volti nuovi della famiglia sportiva del Frascati Scherma. Lo riporta osservatoreitalia.eu
Frascati Scherma, il 17 non porta male: vinto un altro scudetto, è il decimo consecutivo - La società tuscolana si conferma la migliore d’Italia secondo la classifica per società civili e militari stilata dalla Federazione in base ai ... romatoday.it scrive