Frascati Scherma gli obiettivi di Sposato

Romatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frascati (Rm) – E’ uno dei volti nuovi della famiglia sportiva del Frascati Scherma. Federico Sposato, fiorettista classe 2007 diventato maggiorenne lo scorso primo maggio, vuole crescere anche sportivamente nel club tuscolano. “Mi allenavo al Club Scherma Roma col mio ex maestro Simone Mazzoni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: frascati - scherma

Frascati Scherma, tutto pronto per i mondiali in Georgia

Frascati Scherma, il 17 non porta male: vinto un altro scudetto, è il decimo consecutivo

Frascati Scherma, la fiorettista Saioni: “Nessun proclama, voglio solo cercare di dare il meglio”

Frascati Scherma, gli obiettivi di Sposato: “Voglio allenarmi tanto e crescere il più possibile” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – E’ uno dei volti nuovi della famiglia sportiva del Frascati Scherma. Lo riporta osservatoreitalia.eu

Frascati Scherma, il 17 non porta male: vinto un altro scudetto, è il decimo consecutivo - La società tuscolana si conferma la migliore d’Italia secondo la classifica per società civili e militari stilata dalla Federazione in base ai ... romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Frascati Scherma Obiettivi Sposato