Frankestein | scopri la creatura nel trailer ufficiale di guillermo del toro

il film “frankenstein” di guillermo del toro in uscita su netflix a novembre 2025. Tra le produzioni più attese dell’anno, il nuovo adattamento cinematografico di “Frankenstein”, diretto e scritto dal rinomato regista messicano Guillermo del Toro, si prepara a debuttare sulla piattaforma streaming Netflix nel mese di novembre. Questo progetto rappresenta un’interpretazione fedele al romanzo originale di Mary Shelley, offrendo agli spettatori una versione visivamente innovativa e ricca di dettagli. il trailer ufficiale e le anticipazioni sul film. un’anteprima completa con il trailer ufficiale. Di recente, Netflix ha diffuso online il full trailer ufficiale del film, mostrando un’immagine dettagliata della celebre creatura del dottor Victor Frankenstein. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Frankestein: scopri la creatura nel trailer ufficiale di guillermo del toro

In questa notizia si parla di: frankestein - scopri

