frankenstein rilasciato il trailer del film di guillermo del toro con jacob elordi come mostro

Ci stiamo avvicinando ad Halloween e Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per “ Frankenstein ” di Guillermo del Toro, che include uno sguardo più ravvicinato al mostro di Jacob Elordi, che è stato tenuto pesantemente avvolto in un mantello nel primo trailer rilasciato. Oltre ad Elordi, il nuovo trailer mostra Oscar Isaac nel ruolo di Victor Von Frankenstein e Mia Goth in quello di Elizabeth Lavenza, la futura sposa dello scienziato pazzo, oltre ai vari sontuosi set fantasy del film, da una nave ormeggiata in un oceano ghiacciato a una festa da ballo molto frequentata. “Frankenstein” ha ricevuto un’accoglienza calorosa nel circuito dei festival autunnali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

