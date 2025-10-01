Netflix ha svelato il trailer ufficiale di Frankenstein, il film diretto da Guillermo Del Toro. Dopo l’annuncio avvenuto ieri, il colosso dello streaming Netflix ha diffuso le epiche immagini del trailer. Frankenstein si presenta al popolo della rete dopo aver conquistato la critica (80% positivo su Rotten Tomatoes), la quale ha promosso l’opera del visionario Guillermo Del Toro come “ un trionfo visivo, un inno alla complessità dell’esistenza che invita a riflettere sul prezzo della creazione e sul desiderio universale di appartenenza, rendendolo imperdibile per gli amanti del cinema che fonde terrore e tenerezza “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Frankenstein | Netflix presenta l’epico trailer del film