Frankenstein | il trailer e il nuovo suggestivo poster della Creatura
Sono disponibili da oggi il trailer ufficiale e il poster che rivela la creatura protagonista di Frankenstein, il nuovo film di Guillermo del Toro presentato in concorso all’82ª edizione del Festival del Cinema di Venezia con Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi e Christoph Waltz. Il film sarà disponibile in cinema selezionati dal 22 ottobre e su Netflix dal 7 novembre. Il regista premio Oscar Guillermo Del Toro adatta il classico racconto di Mary Shelley su Victor Frankenstein, uno scienziato brillante ma egocentrico che dà vita a una creatura in un esperimento mostruoso che sarà la rovina sia del creatore stesso che della sua tragica creazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
