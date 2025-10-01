Frankenstein di Guillermo del Toro | Oscar Isaac e Jacob Elordi nel nuovo trailer del film Netflix
Online le nuove immagini dell'ultima trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Mary Shelley presentato a Venezia. Netflix ha pubblicato online il trailer e il poster del nuovo film sulla storia del mostro di Frankenstein, scritta da Mary Shelley e portata sullo schermo da Guillermo del Toro. Frankenstein è stato presentato all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e uscirà al cinema il 22 ottobre e sulla piattaforma streaming dal 7 novembre. Il nuovo trailer di Frankenstein di Guillermo del Toro Il trailer del film del regista messicano premio Oscar mostra alcune oscure sequenze ambientate in Transilvania con il dottor Viktor Frankenstein, colui che creò il mostro del quale rimase sconvolto prima di fuggire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
