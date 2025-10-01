Franco Oppini chi è l’ex marito di Alba Parietti e padre del figlio Francesco

Franco Oppini non è solo l’ex marito di Alba Parietti, ma anche uno dei membri dello storico gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. Proprio durante gli anni clou del suo gruppo ha incontrato Alba Parietti e tra i due è scattata la scintilla che li ha fatti innamorare. Una storia d’amore coronata anche dal matrimonio celebrato nel 1981 e un anno dopo è arrivato il figlio Francesco Oppini che il grande pubblico televisivo ha imparato a conoscere grazie alla partecipazione al reality show del Grande Fratello Vip. Non solo, Francesco Oppini è grandissimo appassionato di calcio e tifoso della Juventus, si è fatto apprezzare anche come commentatore delle partite di calcio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

