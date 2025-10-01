Franco Oppini chi è l’ex marito di Alba Parietti e padre del figlio Francesco
Franco Oppini non è solo l’ex marito di Alba Parietti, ma anche uno dei membri dello storico gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. Proprio durante gli anni clou del suo gruppo ha incontrato Alba Parietti e tra i due è scattata la scintilla che li ha fatti innamorare. Una storia d’amore coronata anche dal matrimonio celebrato nel 1981 e un anno dopo è arrivato il figlio Francesco Oppini che il grande pubblico televisivo ha imparato a conoscere grazie alla partecipazione al reality show del Grande Fratello Vip. Non solo, Francesco Oppini è grandissimo appassionato di calcio e tifoso della Juventus, si è fatto apprezzare anche come commentatore delle partite di calcio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: franco - oppini
Franco Oppini: età, divorzio con Alba Parietti e vita attuale con Ada Alberti
Franco Oppini sulla moglie Ada Alberti: “Il nostro segreto è fare l’amore 8 ore al giorno”
TvBlog.it. . Franco Oppini, cabarettista, attore, cantante e comico italiano, ex componente dei Gatti di Vicolo Miracoli ed ex marito di Alba Parietti, ha voluto dedicare un pensiero speciale a suo papà scomparso quando aveva solo 13 anni. #tvblog #francoppini - facebook.com Vai su Facebook
Franco Oppini: ex moglie Alba Parietti, il figlio Francesco/ “I Gatti di Vicolo Miracoli? Col senno di poi…” - tra vita privata e carriera: l’amore per Alba Parietti e il successo mancato con I Gatti di Vicolo Miracoli. Secondo ilsussidiario.net
Franco Oppini, le nozze con Alba Parietti, il figlio Francesco, il rimpianto con I Gatti: «Con Ada Alberto facciamo l'amore 8 ore al giorno» - Lui era già famoso grazie al successo de I Gatti di Vicolo Miracoli e Alba venne invitata da Jerry Calà a una cena del gruppo ... Si legge su leggo.it