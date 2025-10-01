Francesco Rubini e la sua dura analisi | A sinistra tanta strada da fare per ritrovare credibilità utilità e consenso
ANCONA – Anche Francesco Rubini, consigliere comunale e leader di Altra Idea di Città, interviene per dire la sua sull’esito delle elezioni regionali. E le sue non sono proprio parole di zucchero verso la sinistra, anzi. Tutti sono invitati dal capogruppo di Aic a riflessioni più attente e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: francesco - rubini
L'idea di Francesco Rubini (Aic): «Un gemellaggio tra Ancona e Gaza per mettere la città dalla parte giusta della storia»
Ong Solidaire, Francesco Rubini contro Daniele SIlvetti: «Dal sindaco solo confusione e speculazioni politiche»
Ancona coopererà con Gaza City. Il consiglio comunale approva all'unanimità la mozione di Francesco Rubini
Francesco Rubini - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Rubini, bordate bipartisan: "Nessuna rivoluzione con Silvetti. Ma questo Pd è ancora traumatizzato" - I limiti evidenti di giunta e maggioranza di destra, ma anche un monito al centrosinistra con la visione di un eventuale futuro politico condiviso: l’avviso ai naviganti di Francesco Rubini, ... ilrestodelcarlino.it scrive