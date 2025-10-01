Francesco Rubini e la sua dura analisi | A sinistra tanta strada da fare per ritrovare credibilità utilità e consenso

ANCONA – Anche Francesco Rubini, consigliere comunale e leader di Altra Idea di Città, interviene per dire la sua sull’esito delle elezioni regionali. E le sue non sono proprio parole di zucchero verso la sinistra, anzi. Tutti sono invitati dal capogruppo di Aic a riflessioni più attente e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it