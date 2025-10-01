Francesco Moser | Merckx non correva come fa Pogacar Finn se gestito bene può diventare di altissimo livello

Francesco Moser non ha dubbi: Tadej Pogacar rappresenta un caso unico nella storia recente di questo sport. Il campione sloveno sta vivendo – come ci ha abituato negli ultimi anni – una stagione da dominatore, capace di attaccare da lontano, vincere in tutti i terreni e rendere vani i tentativi tattici degli avversari. Insieme al Campione del Mondo 1977 e vincitore del Giro d’Italia 1984 si è parlato di Pogacar, Europei e Giro di Lombardia, ma anche del movimento italiano, da Ciccone ai giovani Finn e Pellizzari. Pogacar è talmente superiore che non puoi inventarti nulla tatticamente: era così anche ai tempi di Merckx? “No, non era proprio così. 🔗 Leggi su Oasport.it

