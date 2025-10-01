Francesca Fagnani dice no ad un ruolo da attrice
Francesca Fagnani è stata chiamata a recitare nel film Notte prima degli esami ma ha deciso di non intraprendere il percorso da attrice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: francesca - fagnani
La giornalista Francesca Fagnani riceve premio Valore Donna al Festival Libro Possibile sostenuto da Pirelli commentando "bisogna lavorare su gender gap".
Garlasco, Francesca Fagnani: "Se Stasi è innocente", parole pesantissime
Ballando con le Stelle, contattata anche Francesca Fagnani per la nuova edizione
Belen Rodriguez ha ceduto al corteggiamento di Francesca Fagnani e di Milly Carlucci. La showgirl argentina sarà ballerina per una notte sabato a #BallandoConLeStelle e sarà anche ospite della prima puntata di #Belve, il 28 ottobre su Rai 2. (Da Vanity Fai - X Vai su X
Ospiti della prima puntata di Amici in onda domani su Canale 5 alle 14.00 circa - Irama - Giuseppe Giofré - Stash dei The Kolors - Geppi Cucciari - Simona Ventura - Francesca Fagnani - facebook.com Vai su Facebook
Bossetti? Anch’io l’avrei intervistato - In un articolo del Corriere della Sera Aldo Grasso domanda: Francesca Fagnani è la nuova Franca Leosini? Riporta ilfattoquotidiano.it
Ascolti tv, Fagnani regina del prime time con Belve Crime. Ok Le Iene presentano: Inside - Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai2, la prima puntata di Belve Crime condotto da Francesca Fagnani - Scrive iltempo.it