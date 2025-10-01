Francesca Fagnani dice no ad un ruolo da attrice

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fagnani è stata chiamata a recitare nel film Notte prima degli esami ma ha deciso di non intraprendere il percorso da attrice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

francesca fagnani dice no ad un ruolo da attrice

© Ildifforme.it - Francesca Fagnani dice no ad un ruolo da attrice

In questa notizia si parla di: francesca - fagnani

La giornalista Francesca Fagnani riceve premio Valore Donna al Festival Libro Possibile sostenuto da Pirelli commentando "bisogna lavorare su gender gap".

Garlasco, Francesca Fagnani: "Se Stasi è innocente", parole pesantissime

Ballando con le Stelle, contattata anche Francesca Fagnani per la nuova edizione

Bossetti? Anch’io l’avrei intervistato - In un articolo del Corriere della Sera Aldo Grasso domanda: Francesca Fagnani è la nuova Franca Leosini? Riporta ilfattoquotidiano.it

Ascolti tv, Fagnani regina del prime time con Belve Crime. Ok Le Iene presentano: Inside - Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai2, la prima puntata di Belve Crime condotto da Francesca Fagnani - Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Fagnani Dice No