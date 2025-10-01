Francesca Albanese | In Italia ritorno di atteggiamenti fascisti
“Io vivo fuori dall’Italia da 23 anni, la Palestina mi ha offerto con questo incarico assunto dalle Nazioni Unite la possibilità di avvicinarmi al mio Paese. Ritrovo un’Italia molto diversa da quella che ho lasciato 20 anni fa, ha perso il senso della legalità. Sono certa non ci sia una comprensione profonda della Costituzione, della sua origine, delle ultime generazioni che non conoscono i 100mila morti che ne hanno dato l’origine, se fosse stata assimilata subito come società avremmo avuto più protezione rispetto a questo ritorno delle destre e di atteggiamenti fascisti nel nostro paese. Lo vedo da come si comportano le forze dell’ordine nei confronti della popolazione e contro chi protesta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
