Francesca Albanese contro le forze dell' ordine | Atteggiamenti fascisti lo vedo con chi protesta

Gli estremismi non vanno bene a meno che non siano a favore della Palestina. Almeno secondo Francesca Albanese. Reduce da quanto accaduto a Reggio Emilia, la relatrice Onu per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati preferisce sorvolare su quanto commesso e attaccare le destre. "Non è solo il ritorno delle destre, è il ritorno di atteggiamenti fascisti nel nostro Paese e lo vedo da come si comportano le forze dell'ordine con la popolazione, con chi protesta nel nostro Paese. E questo mi fa molta paura", è quanto va dicendo all'incontro 'Gaza. L'umiliazione del diritto' organizzato da Magistratura democratica e Area in corso al Palazzo di giustizia di Milano in un aula gremita di magistrati, avvocati e studenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

