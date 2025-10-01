Francesca Albanese contro le forze dell' ordine | Atteggiamenti fascisti lo vedo con chi protesta
Gli estremismi non vanno bene a meno che non siano a favore della Palestina. Almeno secondo Francesca Albanese. Reduce da quanto accaduto a Reggio Emilia, la relatrice Onu per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati preferisce sorvolare su quanto commesso e attaccare le destre. "Non è solo il ritorno delle destre, è il ritorno di atteggiamenti fascisti nel nostro Paese e lo vedo da come si comportano le forze dell'ordine con la popolazione, con chi protesta nel nostro Paese. E questo mi fa molta paura", è quanto va dicendo all'incontro 'Gaza. L'umiliazione del diritto' organizzato da Magistratura democratica e Area in corso al Palazzo di giustizia di Milano in un aula gremita di magistrati, avvocati e studenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Francesca Albanese: “Italia, Francia e Grecia dovevano fermare Netanyahu mentre volava negli Usa”
Corriere della Sera. . Marco Massari, sindaco civico di centrosinistra a Reggio Emilia, ha premiato la relatrice Onu Francesca Albanese. Un passaggio del suo discorso, in cui citava le condizioni per la pace, ha provocato fischi e urla da parte del pubblico. La s - facebook.com Vai su Facebook
Non ci sorprendono né i fischi in platea, né l'attacco al Sindaco. Ci sorprende che un Comune come #ReggioEmilia possa premiare Francesca #Albanese... - X Vai su X
Francesca Albanese a La7: “Piano Trump-Netanyahu per Gaza? Un insulto alla dignità umana, è coloniale e illegale” - La relatrice Onu difende la Flotilla: “Non riduciamo il senso della spedizione alla consegna di cibo, stanno sfondando l’assedio israeliano" ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Francesca Albanese: "In Italia ritorno di atteggiamenti fascisti" - Il passaggio all' ora solare avviene per convenzione l'ultima domenica di ottobre e prevede di spostare le lancette degli orologi di ... Secondo msn.com