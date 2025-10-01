Francesca Albanese a La7 | Piano Trump-Netanyahu per Gaza? Un insulto alla dignità umana è coloniale e illegale
“ Il piano di “pace” di Trump su Gaza? Quello non è un progetto di pace, ma un tentativo di rimpacchettare quelle proposte di controllo su Gaza che sono già state fatte e non sono mai state abbandonate da febbraio di quest’anno. In poche parole si sostituirebbe l’occupazione israeliana con un’occupazione israelo-statunitense “. Così a Dimartedì (La7) Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, commenta il piano approvato da Donald Trump e da Benyamin Netanyahu per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. “Non è così che si assicurano la pace e la stabilità – sottolinea la giurista – ma soprattutto ci rendiamo conto che insulto alla vita e alla dignità umana sia proporre un piano che è assolutamente coloniale, assolutamente contro il diritto internazionale, così come riconfermato dalla Corte di Giustizia che vuole l’autodeterminazione per i palestinesi?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
