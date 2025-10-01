Frana riaperta la corsia sulla SS36 in direzione Nord Domani il via ai treni

Va concludendosi l'emergenza causata dal distacco di un enorme masso e di altro materiale roccioso dalla montagna sulla SS36, con danneggiamento della linea ferroviaria.I lavori di disgaggio da parte delle squadre specializzate si sono conclusi nella mattinata di mercoledì 1 ottobre, proprio come. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: frana - riaperta

Riaperta con un'esplosione la strada tra Scarenna e Caslino d’Erba: dopo 15 anni la frana è solo un ricordo (video)

Via Monte Timone: riaperta la strada alternativa dopo la frana

Riaperta la Statale 36 dopo la frana. Domani tocca alla linea ferroviaria

Riaperta la #Statale Dir 344 dopo la frana del 22 settembre scorso a #Brusimpiano e la #riapertura successiva annullata causa maltempo - facebook.com Vai su Facebook

Genova, riapre via delle Fabbriche dopo la frana https://liguria.bizjournal.it/2025/09/23/genova-riaperta-via-delle-fabbriche-frana/… - X Vai su X

Frana, riaperta la corsia sulla SS36 in direzione Nord. Domani il via ai treni - Conclusi i lavori di disgaggio da parte delle squadre specializzate sul versante instabile. Lo riporta leccotoday.it

SS36 del Lago di Como e dello Spluga, crolla un masso sulla strada: chiusa una corsia in direzione Sondrio - Paura sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, dove uno smottamento ha riversato sulla carreggiata un ... espansionetv.it scrive