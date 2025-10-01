Frana Lecco lavori di bonifica | il video

Sono terminati i lavori di disgaggio per mettere in sicurezza la parete da dove si è staccato il grosso masso che ha terminato la sua corsa sulla carreggiata nord della Superstrada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

frana lecco lavori di bonifica il video

© Ilgiorno.it - Frana Lecco, lavori di bonifica: il video

In questa notizia si parla di: frana - lecco

Frana Lecco, il video dei rocciatori al lavoro

