Frana di Boccasuolo definiti gli indennizzi per i cittadini e le imprese
Fino a un massimo di 5mila euro per i nuclei familiari, la cui abitazione (principale, abituale e continuativa) risulti compromessa. E fino a 20mila euro per l’immediata ripresa delle attività produttive, incluse quelle agricole.Con un apposito decreto a firma del presidente della Regione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: frana - boccasuolo
Stanziati fondi di sostegno per la frana di Boccassuolo - Fino a 5mila euro per i nuclei familiari con l'abitazione compromessa e fino a 20mila euro per la ripresa delle attività produttive: sono state definite le prime misure di sostegno economico per i dan ... Come scrive msn.com
Boccassuolo, frana ferma per il caldo. Ma si teme per l'inverno - Aperto un percorso temporaneo di 100 metri per consentire ai residenti il passaggio con i 400mila euro arrivati dalla Regione Un percorso di ... Segnala rainews.it