Fran Drescher torna la tata d’America per un giorno | ecco perché

Ventisei anni dopo la fine delle riprese del telefilm ‘La Tata’, Fran Drescher ha riportato sul tappeto rosso il look leopardato che l’ha resa un’icona. L’occasione è stata speciale: la 68enne attrice newyorkese ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, la numero 2.822, proprio nel giorno del suo compleanno. La tata: quando la comicità diventa un simbolo di emancipazione. Il riconoscimento, inserito nella categoria “motion pictures”, è stato celebrato davanti a un pubblico che ha applaudito non solo l’attrice, ma anche la donna che ha saputo trasformare la comicità in un simbolo di emancipazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

