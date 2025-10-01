Fran Drescher riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame e festeggia con le co-star della sitcom La tata
La star ed ex presidente di SAG-AFTRA ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dopo anni di successo tra cinema e serie tv. Fran Drescher ha ricevuto la stella numero 2.822 sulla Hollywood Walk of Fame nel corso di una cerimonia che si è tenuta martedì a Los Angeles davanti a numerosi fan. I funzionari della Camera di Commercio di Hollywood hanno consegnato all'attrice l'onorificenza per le sue performance in This Is Spinal Tap, Ragtime e Jack oltre alla famosa sit-com La tata, nei panni di Francesca Cacace. Il discorso di Fran Drescher per la stella sulla Walk of Fame "Volevo entrare nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
