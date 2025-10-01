Bergamo. Nella storica sede di Palazzo Creberg, dal 4 ottobre 2025 al 15 gennaio 2026, i visitatori potranno ammirare uno straordinario lavoro site-specific di Viveka Assembergs. La mostra, dal titolo “Fragilità Riflesse” è curata da Angelo Piazzoli e Marcella Cattaneo. “L’esposizione, profonda e solenne nella sua imponenza, – sottolinea Angelo Piazzoli, presidente di Fondazione Creberg e curatore della mostra – si innesta nel nostro percorso volto ad assicurare una doverosa valorizzazione ai Maestri della scultura bergamasca in un progetto pluriennale, indirizzato ad attribuire il meritato rilievo alla splendida stagione artistica del Novecento e dei primi lustri del nuovo Millennio, nella nostra città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Fragilità riflesse”, a Palazzo Creberg l’arte di Viveka Assembergs