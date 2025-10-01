N uovo appuntamento – questa sera alle 21.30 – su Real Time con Matrimonio a prima vista, il dating show in cui tre coppie di sconosciuti si giurano amore eterno senza mai essersi visti prima. Finalmente inizia il periodo di convivenza e, come nelle passate edizioni, è il momento i cui i matrimoni combinati “magicamente” dagli esperti vengono testati sul serio. “Angela Megastar”, la clip del docu-reality di Real Time sul fenomeno Angela Lin X Leggi anche › “Matrimonio a prima vista Italia 15”: chi sono i single e le coppie della nuova stagione Matrimonio a prima vista, le anticipazioni della puntata di stasera 1 ottobre su Real Time: come procede fra le coppie?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fra Roberta e Dario sembra tornare il sereno mentre per Melissa e Matteo la situazione è sempre più insostenibile