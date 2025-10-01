Fra Roberta e Dario sembra tornare il sereno mentre per Melissa e Matteo la situazione è sempre più insostenibile

Iodonna.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

N uovo appuntamento – questa sera alle 21.30  – su Real Time  con  Matrimonio a prima vista, il dating show in cui  tre coppie di sconosciuti si giurano amore eterno senza mai essersi visti  prima. Finalmente  inizia il periodo di convivenza  e, come nelle passate edizioni, è il momento i cui i matrimoni combinati “magicamente” dagli esperti vengono testati sul serio.  “Angela Megastar”, la clip del docu-reality di Real Time sul fenomeno Angela Lin X Leggi anche › “Matrimonio a prima vista Italia 15”: chi sono i single e le coppie della nuova stagione Matrimonio a prima vista, le anticipazioni della puntata di stasera 1 ottobre su Real Time: come procede fra le coppie?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

fra roberta e dario sembra tornare il sereno mentre per melissa e matteo la situazione 232 sempre pi249 insostenibile

© Iodonna.it - Fra Roberta e Dario sembra tornare il sereno mentre per Melissa e Matteo la situazione è sempre più insostenibile

In questa notizia si parla di: roberta - dario

Chi sono Roberta e Dario di Matrimonio a prima vista 2025

Matrimonio a prima vista 15: la prima puntata, tra Melissa che non si ricorda come si chiama lo sposo e il gelo tra Dario e Roberta

Matrimonio a prima vista Italia 12: Roberta esprime i dubbi su Dario

Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio Matrimonio a prima vista 15: imprevisto in Luna Di Miele/ Che disastro! - Roberta Bordonaro e Dario del Vecchio Matrimonio a prima vista 15 già alle prese con i primi problemi: l'esperta costretta ad ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Roberta Dario Sembra Tornare