Interessante il convegno che si è svolto pochi giorni fa presso l'Abbazia di Sant'Anastasia a Ponte dal titolo 'Il Carnevale Pontese: storia, identità e visioni future' all'interno della prima edizione di 'Anteprima Carnevale' la nuova manifestazione culturale e festiva, ideata per valorizzare e rinnovare l'identità del Carnevale Pontese, uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale, che si è proposto di creare un ponte tra la memoria storica e la visione futura del Carnevale, con un format multidisciplinare e diffuso sul territorio, aperto alla partecipazione attiva di artisti, cittadini, associazioni, imprese e visitatori.

© Anteprima24.it - FOTO/ ‘Anteprima Carnevale’, il convegno momento di riflessione e valorizzazione del patrimonio culturale legato al Carnevale