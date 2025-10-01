Forzano la porta di un ristorante saccheggiano il frigo e rubano super alcolici | tre arresti
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato tre uomini di origine straniera, si tratta di un 32enne, un 29enne e un 28enne, ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili di un furto aggravato in danno di un’attività commerciale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Forzano la porta di un ristorante di viale Mentana e saccheggiano il frigo: sparite 17 bottiglie di superalcolici, arrestati tre nordafricani - I tre uomini sono stati sorpresi dai carabinieri mentre bevevano gli alcolici appena rubati fuori dal ristorante ... gazzettadiparma.it scrive