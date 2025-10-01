Forza Italia giovani Giorgio Garbrecht responsabile regionale di adesioni ed eventi

Delegazione di Forza Italia provincia di Viterbo a Telese per la presentazione del nuovo Manifesto della libertà, alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani. Un evento che ha visto riuniti amministratori, dirigenti e giovani azzurri da tutta Italia per riaffermare il pensiero e l'opera. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

