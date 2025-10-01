Forum deliberativi prosegue l’insediamento nei quartieri | è il turno della zona sud-mare
Prosegue il percorso di partecipazione cittadina dei Forum deliberativi di Rimini. Dopo l'insediamento dei Forum nei primi quartieri, proseguono gli incontri di insediamento dei nuovi organismi di partecipazione per la formazione di proposte pubbliche su base territoriale con la convocazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: forum - deliberativi
