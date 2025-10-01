Fortitudo ora serve continuità Caja punta sull’effetto PalaDozza

La Fortitudo si prepara alla riprova. Lasciata alle spalle la bella vittoria con Scafati, la formazione di Attilio Caja ha ripreso ad allenarsi in vista del secondo confronto casalingo consecutivo, quello di domenica al PalaDozza con Cividale. Matteo Fantinelli e compagni trovano sulla strada una nuova avversaria di rango, come è la formazione diretta da Stefano Pillastrini recente vincitrice della Coppa di Lega. Una Coppa di Lega che non ha portato tanta fortuna a Cividale che alla viglia della prima sfida con Torino ha perso l’ex Deshawn Freeman mvp della Final Four di Supercoppa di Ravenna. Sconfitta a Torino, Cividale si è rialzata, grazie ai suoi ragazzi terribili, superando la corazzata Verona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

