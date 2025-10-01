Fortezza Vecchia tre milioni di euro dalla Regione | Ripristinare le funzioni museali espositive e culturali
La giunta della Toscana ha predisposto un contributo straordinario di tre milioni di euro per la Fortezza Vecchia di Livorno. Lo scopo è il recupero e il ripristino di varie funzioni della struttura tra cui quella museale, espositiva e culturale: “Deve essere adeguatamente riqualificata -. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
