Forte vento e mareggiate | allerta meteo in Campania fino a venerdì

La Protezione civile regionale emana un avviso di allerta meteo in Campania: raffiche da Nord e mare agitato lungo le coste fino alle 20 di venerdì 3 ottobre. Raccomandate misure preventive da parte dei Comuni, soprattutto per verde pubblico e strutture mobili. La Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo in . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Forte vento e mareggiate: allerta meteo in Campania fino a venerdì

In questa notizia si parla di: forte - vento

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

Paura a Vieste, surfista spinto a largo dal forte vento: salvato dalle Fiamme Gialle

In balia delle onde a causa del forte vento: soccorsi due turisti

Il primo giorno del Trofeo Claudio. 42 Match svolti con vento forte e temperature in calo. Domani andiamo a avanti con il round robin! - facebook.com Vai su Facebook

Forte vento e mareggiate: allerta meteo in Campania fino a venerdì - La Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo in Campania per vento forte e mare agitato ... Segnala 2anews.it

Forte vento e mare agitato, scatta allerta in Campania - La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste. Secondo ansa.it