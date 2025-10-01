Forte sisma nelle Filippine le file di feriti agli ospedali al collasso
Roma, 1 ott. (askanews) - È di almeno sessanta morti e 147 feriti il bilancio provvisorio delle vittime del sisma di magnitudo 6.9 che ha colpito la coste della provincia filippina di Cebu: lo hanno reso noto fonti governative di Manila. Gli ospedali dell'isola sono al collasso. File di feriti si sono radunate fuori dall'ospedale provinciale di Bogo, Cebu, per essere curate, con alcune strade spaccate dalle scosse. I pazienti di questa città, vicina all'epicentro, sono stati evacuati dall'edificio per timore di ulteriori scosse di assestamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: forte - sisma
