Forse sarà l' ultimo tramonto della Global Sumud Flotilla il racconto di Margherita verso Gaza

Firenze, 1 ottobre 2025 – "Forse sarà l'ultimo tramonto della Global Sumud Flotilla ". A dirlo è Margherita Cioppi, 33enne fiorentina, capo missione del progetto Tom -Tutti gli occhi sul Mediterraneo che con la sua barca a vela di 44 piedi qualche settimana fa si è unita alla Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria il cui obiettivo è arrivare a Gaza per fornire aiuti, e vede la partecipazione di oltre 400 persone provenienti da 44 Paesi. Un lungo viaggio che è quasi arrivato alla fine. "Mancano 80 miglia", spiega infatti Cioppi nel video che ha inviato in esclusiva al nostro giornale. Marinaia e attivista, Margherita è al comando della Tom, la flotta civile nata da un'iniziativa congiunta tra Arci nazionale, Sailing for Blue Lab e Sheep Italia, che tutti i mesi, per dieci giorni al mese, naviga nel canale di Sicilia per documentare le violazioni dei diritti umani, promuovendo azioni di solidarietà e informazione come risposta all'indifferenza e alle politiche di chiusura.

