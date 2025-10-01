Forse sarà l' ultimo tramonto della Global Sumud Flotilla il racconto di Margherita verso Gaza
Firenze, 1 ottobre 2025 – "Forse sarà l'ultimo tramonto della Global Sumud Flotilla ". A dirlo è Margherita Cioppi, 33enne fiorentina, capo missione del progetto Tom -Tutti gli occhi sul Mediterraneo che con la sua barca a vela di 44 piedi qualche settimana fa si è unita alla Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria il cui obiettivo è arrivare a Gaza per fornire aiuti, e vede la partecipazione di oltre 400 persone provenienti da 44 Paesi. Un lungo viaggio che è quasi arrivato alla fine. "Mancano 80 miglia", spiega infatti Cioppi nel video che ha inviato in esclusiva al nostro giornale. Marinaia e attivista, Margherita è al comando della Tom, la flotta civile nata da un’iniziativa congiunta tra Arci nazionale, Sailing for Blue Lab e Sheep Italia, che tutti i mesi, per dieci giorni al mese, naviga nel canale di Sicilia per documentare le violazioni dei diritti umani, promuovendo azioni di solidarietà e informazione come risposta all’indifferenza e alle politiche di chiusura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: forse - ultimo
Ginevra Taddeucci forse ai saluti: “Non so se sia stato il mio ultimo Mondiale. Ci sono delle falle organizzative”
Chiesa, l’uomo dimenticato, ha segnato il primo e forse l’ultimo gol importante al Liverpool (Telegraph)
Pessimo tempismo (o forse ottimo?) ovvero quando pubblichi un frammento dell'ultimo disegno appena finito per la parola dell'Inktober52 della settimana "SPLASH", e da pochi minuti è uscita già la nuova parola che è..."FISH". True story. Cioè vi rendete conto - facebook.com Vai su Facebook
Ritiro amaro per Franco Collé: “Forse l’ultimo, ma mi affascina il Tor des Glaciers” - Aostasera - X Vai su X