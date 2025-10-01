Fornirà nuovi strumenti didattici ma a insegnare sarà sempre il prof

L'intelligenza artificiale salirà in cattedra per offrire nuovi strumenti didattici. Ma con un vincolo: a insegnare sarà sempre e comunque il professore. A scandire l'abc di un uso responsabile e umano della tecnologia in classe è stato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenuto ieri a Milano all'evento La nuova rivoluzione industriale, organizzato da Il Giornale in collaborazione con il settimanale economico Moneta. Intervistato dal direttore del nostro quotidiano, Alessandro Sallusti, l'esponente del governo ha rimarcato i punti cardine della trasformazione digitale in corso nella scuola italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Fornirà nuovi strumenti didattici ma a insegnare sarà sempre il prof"

In questa notizia si parla di: fornir - nuovi

Un Inizio Positivo per una Carriera di Successo! Il nostro programma di onboarding è progettato per creare un ambiente accogliente e di supporto per i nuovi assunti. In Logistica Uno , ci impegniamo a fornire tutte le risorse necessarie per un'integrazione rapi - facebook.com Vai su Facebook

"Fornirà nuovi strumenti didattici ma a insegnare sarà sempre il prof" - Lo stop ai telefonini non in contraddizione con l’uso delle tecnologie" ... Riporta ilgiornale.it

Nuovi strumenti didattici realizzati dai giovani delle superiori per la scuola primaria - Il 5° Circolo Didattico di Cesena e l’Istituto Tecnico Tecnologico di Forlì ‘Guglielmo Marconi’ in questi mesi hanno sviluppato un laboratorio creativo nel corso del quale sono stati realizzati ... Secondo ilrestodelcarlino.it