Formula 1 il Mondiale fa tappa a Singapore | Ferrari attesa alla sfida in notturna

Al Marina Bay Street Circuit va in scena il diciottesimo appuntamento della stagione 2025. Vasseur: “Gara complessa e strategica, le qualifiche saranno decisive”. La Formula 1 si prepara a uno degli appuntamenti più iconici del calendario: il Gran Premio di Singapore, diciottesima prova del Mondiale 2025. La Ferrari torna a correre sul suggestivo tracciato cittadino di Marina Bay, storica sede della prima gara interamente in notturna, in un contesto unico che unisce spettacolo, fascino e difficoltà tecnica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

