Formazioni ufficiali Villarreal Juve: tutti gli aggiornamenti sulle scelte di mister Tudor e di Marcelino. Sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida di Champions League tra il Villarreal e la Juventus, e Igor Tudor ha sciolto gli ultimi dubbi, confermando un undici pesantemente condizionato dalle assenze ma con alcune scelte a sorpresa. La novità più clamorosa è in porta, dove ci sarà l’esordio stagionale di Mattia Perin. Villarreal Juve LIVE Il tecnico croato, costretto a rinunciare agli infortunati Bremer e Thuram, ha ridisegnato la squadra. La scelta di affidarsi a Perin, al posto del titolare Di Gregorio, è un segnale di grande fiducia nel secondo portiere e, probabilmente, una mossa per far rifiatare il numero uno in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Villarreal Juve: le scelte di Tudor per il match di Champions League