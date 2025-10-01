Formazione professionale slitta l' avvio dell' azienda speciale | Nessuna spesa in più per la Provincia

Viterbotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Slitta al prossimo anno scolastico l’avvio dell’azienda speciale per la formazione professionale voluta dalla Provincia di Viterbo. La decisione è stata annunciata dal presidente Alessandro Romoli durante l’ultima seduta del consiglio provinciale, in cui è stato fatto il punto sul percorso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: formazione - professionale

Fiumicino, consegnati i diplomi agli studenti del Centro di Formazione Professionale

Il neo presidente di Cna Nautica: "Bene il corso di laurea, ora focus su formazione professionale e viabilità"

Di Maio (Assolavoro Formazione): “Sistema formazione professionale sottoutilizzato”

Cerca Video su questo argomento: Formazione Professionale Slitta Avvio