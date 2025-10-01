Formazione professionale slitta l' avvio dell' azienda speciale | Nessuna spesa in più per la Provincia
Slitta al prossimo anno scolastico l’avvio dell’azienda speciale per la formazione professionale voluta dalla Provincia di Viterbo. La decisione è stata annunciata dal presidente Alessandro Romoli durante l’ultima seduta del consiglio provinciale, in cui è stato fatto il punto sul percorso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
