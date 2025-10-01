Formazione in Sicilia | l’Ars salva i 100 milioni ma gli enti bocciano la riforma

L’Ars ha approvato la riforma della formazione professionale, salvando in extremis i 100 milioni di fondi del Pnrr collegati ai nuovi corsi e, soprattutto, evitando così uno scivolone che avrebbe compromesso l’immagine della Regione a livello nazionale. Ma il prezzo per il governo è salatissimo: gli enti storici del settore sono in rivolta per l’apertura alle aziende. E l’opposizione chiederà. 🔗 Leggi su Feedpress.me

