Formazione in Sicilia | l’Ars salva i 100 milioni ma gli enti bocciano la riforma
L’Ars ha approvato la riforma della formazione professionale, salvando in extremis i 100 milioni di fondi del Pnrr collegati ai nuovi corsi e, soprattutto, evitando così uno scivolone che avrebbe compromesso l’immagine della Regione a livello nazionale. Ma il prezzo per il governo è salatissimo: gli enti storici del settore sono in rivolta per l’apertura alle aziende. E l’opposizione chiederà. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Formazione in Sicilia: l’Ars salva i 100 milioni, ma gli enti bocciano la riforma - Scadeva ieri sera a mezzanotte il termine per evitare di perdere i fondi del Pnrr collegati ai nuovi corsi. Da gazzettadelsud.it
Formazione. De Luca (M5S): Norma salva fondi approvata in zona Cesarini testimonia approssimazione governo Schifani - Palermo 30 settembre 2025 – “Con la richiesta di approvazione in zona Cesarini della norma salva fondi PNRR sulla formazione professionale, l’assessore Turano e tutto il governo Schifani hanno dimostr ... Riporta lavalledeitempli.net