Formazione e innovazione in terapia intensiva | ad Arezzo il primo workshop sulle lesioni da pressione

Arezzo, 1 ottobre 2025 – Aggiornare competenze e protocolli per prevenire e gestire le ulcere da pressione, una delle complicanze più insidiose nei pazienti critici. Con questo obiettivo si è svolto oggi al Digital Home Care della Asl Toscana sud est il primo Workshop sul trattamento delle Lesioni da Pressione, promosso dalla Rianimazione dell’Ospedale San Donato con il contributo di docenti esperti esterni. La sala del Digital Home Care si è trasformata in un vero laboratorio di esperienze: infermiere e infermieri di tutti e 7 i reparti di Terapia Intensiva della Asl Toscana sud est hanno condiviso tecniche, strategie e simulazioni pratiche, creando una comunità di pratica capace di valorizzare l’esperienza quotidiana e tradurla in protocolli condivisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
