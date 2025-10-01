Formazione e creatività | al MADRE una festa per la Giornata del Contemporaneo

Sbircialanotizia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre, il museo MADRE apre gratuitamente le sue porte per la ventunesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, trasformandosi in un laboratorio vivo in cui formazione, creatività e partecipazione si intrecciano senza soluzione di continuità. Una festa di esperienze condivise La Giornata del Contemporaneo di quest’anno ruota attorno al tema della Formazione, cardine . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

formazione e creativit224 al madre una festa per la giornata del contemporaneo

© Sbircialanotizia.it - Formazione e creatività: al MADRE una festa per la Giornata del Contemporaneo

In questa notizia si parla di: formazione - creativit

Cerca Video su questo argomento: Formazione Creativit224 Madre Festa