Forestali Cisl | Da problema a risorsa per le aree interne
Tempo di lettura: 4 minuti "Da problema a risorsa per le aree interne " è il titolo dell'incontro organizzato oggi dalla Fai Cisl Campania, negli spazi dell'ex carcere borbonico di Montefusco, e che ha visto la partecipazione di oltre duecento lavoratori forestali impegnati nel territorio regionale, per un confronto sulla qualità del lavoro in questo comparto essenziale per la tutela e lo sviluppo delle aree interne, boschive e di montagna. Dopo i saluti iniziali di Luigi Pagano, Segretario Generale della Fai Cisl Irpinia Sannio e del Sindaco di Montefusco Salvatore Santangelo, ha aperto i lavori il Segretario Generale della Fai Cisl Campania Bruno Ferrar o che ha ricordato come "la Campania è la Regione d'Italia con la più alta percentuale di Parchi e Riserve, circa il 30% del territorio regionale, ma rimangono inadeguate l'offerta del turismo montano, gli interventi di protezione, la valorizzazione di questo patrimonio.
